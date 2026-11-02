Uppgifter: Polen utan förstamålvakten mot Sverige

Polen kan bli utan Marcin Bułka när laget möter Sverige i november.

Enligt uppgifter har målvakten skadat ett ledband.

Foto: Alamy

Polen behöver vinna både mot Rumänien den 14 november och mot Sverige den 17 november för att ha en chans att vinna gruppen i Nations League. Nu kan laget få klara sig utan sin förstamålvakt.

Enligt polska Meczyki har Marcin Bułka skadat ett ledband och väntas missa hela samlingen. Målvakten, som spelar i saudiska Neom, stod i alla Polens fyra matcher under hösten.

Vem som tar hans plats är inte klart. I september var Mateusz Kochalski och Sławomir Abramowicz de två andra målvakterna i truppen.

För den som tänker på Wojciech Szczęsny som en självklar ersättare, så lade Barcelona-målvakten landslagshandskarna på hyllan efter EM 2024.

Sverige har tagit tre segrar och spelat en oavgjord match under hösten och leder därmed gruppen inför de två sista omgångarna. När lagen möttes i september vann Sverige med 3–1.