Uppgifter: Svenska fotbollförbundet polisanmäler hot

Spelare och ledare i det svenska herrlandslaget har utsatts för hot efter matchen mot Kosovo.

Detta rapporterar Fotbollskanalen och enlig sajten har detta nu polisanmälts.

– Det är vårt ansvar att våra spelare och ledare ska känna stödet från oss, säger säkerhetschef Martin Fredman till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Det svenska herrlandslaget hade nog hoppats på en bättre start på VM-kvalet.

2–2 borta mot Slovenien förra fredagen följdes upp med en 2–0-förlust mot Kosovo i måndags.

Efter förlustmatchen så har spelare och ledare i landslaget hotats, något som Svenska fotbollförbundet nu agerar kring.

Fotbollskanalen rapporterar nämligen att förbundet polisanmält hot.

– Det finns många som är över gränsen, men alla är inte per automatik straffbara utan mer i affekt med elakheter – men ett antal går över gränsen till olaga hot och ofredande. Det är de här kommentarerna som vi håller på att titta på nu och som vi kommer att polisanmäla. Det är långt över gränsen. Det är vårt ansvar att våra spelare och ledare ska känna stödet från oss, säger säkerhetschef Martin Fredman till sajten.

I oktober är nästa tillfälle för VM-kval, då star Sverige emot Schweiz och Kosovo.