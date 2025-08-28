Varningen inför VM-kvalet: ”De spelade EM, inte vi…”

SOLNA. Slovenien och Kosovo väntar i första VM-kvalsamlingen för Sverige.

Sex lätta poäng? Glöm det, Jon Dahl Tomasson varnar för slovenerna som i fjol slogs ut av Portugal på straffar i EM-slutspelet.

– De säger nog att de måste vinna mot oss. De spelade EM förra året, det gjorde inte vi. Slovenien är ett bra lag, säger Tomasson till FotbollDirekt.

Fyra lag i gruppen gör att Sverige premiärspelar i VM-kvalet först nu i september, till skillnad från de andra kvalgrupperna som rivstartade i våras.

Under hösten med samling i september, oktober och november ska det avgöras om Sverige tar sig till VM i Nordamerika. Skulle Blågult misslyckas med det finns Nations League-gruppsegern i fjol som en extra livlina – men Jon Dahl Tomasson gör ingen hemlighet i att han vill ta hem gruppsegern även i VM-kvalet och då säkra en biljett till andra sidan Atlanten redan i november månad.

– Jag är väldigt laddad, jag kan knappt vänta till att kvalet ska börja om jag är ärlig. Det har varit en lång förberedelsetid. Vi vann vår Nations League-grupp och är förväntansfulla på att nu starta kvalet. VM är något unikt och man ska inte glömma att det inte är så många spelare som varit där. Vi ser alla fram emot det här, säger Tomasson till FD.

I septembersamlingen väntar Slovenien och Kosovo på bortaplan, två matcher som Sverige helst ska vinna för bästa möjliga chans att vinna gruppen med tanke på att även Schweiz finns med i leken som främsta utmanare till VM-platsen.

– Vi försöker alltid vinna, men Slovenien och Kosovo är två bra lag, vi ska inte glömma det. Slovenien säger nog att de måste vinna mot oss. De var ju i EM förra året, det var inte vi. De förlorade inte en match under ordinarie tid där, åkte ut mot Portugal på straffar. Så ja, Slovenien är ett bra lag. Men vi vill till VM, det är vårt mål.

Tomasson inte oroad över Lindelöfs sits: ”Han är en väldigt bra spelare”

Till den här samlingen petades kapten Victor Nilsson Lindelöf med anledningen att han sedan sin exit från Manchester United inte haft någon klubb.

Tomasson tror dock att sin mittbacksstjärna kommer ha en klubbadress inom kort, förbundskapten är inte orolig.

– Nej nej, naturligtvis kommer han hitta en klubb. Han är en väldigt bra spelare. Han är vår kapten men det är en besvikelse för oss att han inte har någon klubb nu, det är en besvikelse för honom också. Men ja, jag är säker på att han kommer hitta en klubb snart.

Är du överraskad över att det tagit så lång tid för honom att hitta rätt klubb?

– Ärligt talat vet jag inte hur situationen varit och man ska inte glömma att det är viktigt att göra ett bra val, inte bara fotbollssmässigt utan också vad som är viktigt för barnen och familjen.

Så sent som i går skrevs det om att Lindelöf närmar sig Fiorentina. .

– Varje klubb i Italien på den nivån hade varit en väldigt bra klubb för honom, men jag vet inte om han ska till Fiorentina, säger Tomasson.