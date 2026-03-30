Viftar bort interna racet: ”Jag spelar i England”

SOLNA. Gabriel Gudmundsson håller Dortmunds Daniel Svensson och Benficas Samuel Dahl bakom sig i landslaget.

Det är dock inget som Leeds succéback gör någon stor grej av.

– Jag spelar i England match ut och match in, säger han till FotbollDirekt.

Gabriel Gudmundsson stod för bra insats när Sverige besegrade Ukraina med 3-1 i Valencia.

I den 77:e minuten byttes 26-åringen ut med ett omlindat knä. Nu ger han lugnande besked inför finalmatchen mot Polen på tisdag.

– Det är lugnt. Jag har tränat på och det är inga konstigheter, säger Gudmundsson inför playoff-finalen.

Även Isak Hien tvingades bryta matchen till följ av en skada. Atalanta-backen har nu lämnat landslagssamlingen. Gudmundsson kände ingen större oro att han själv skulle råka ut för ett liknande öde.

– Nej sådant hinner man inte tänka på. Jag kände direkt att det var en smäll och inte en vridning. Hade det varit en vridning så hade jag nog inte stått när nu, menar han.

Bakom Gabriel Gudmundsson i hackordningen bland vänsterbackar finns spelare som Daniel Svensson och Samuel Dahl, hemmahörande i Borussia Dortmund respektive Benfica.

Att ha konkurrerat ut spelare med de klubbadresserna är någonting som Leeds-försvararen tar med ro.

– Det är verkligen inget jag tänker på. Jag spelar i England match ut och match in, det är det enda jag lägger fokus på. Att det är en hög konkurrens tycker jag att det ska vara. Det gör att man blir bättre och bättre, slår Gudmundsson fast för FD.

Mot Ukraina fick vänsterbacken iväg två distansskott som nuddade den ena stolpen. Mot Polen hoppas Gudmundsson att siktet kommer vara bättre kalibrerat.

– Imorgon (tisdag) är det nog den viktigaste matchen i min karriär. Det blir stolpe in den här gången förhoppningsvis, avslutar han.