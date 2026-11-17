Kylian Mbappé utsattes för rasistiska förolämpningar när Real Madrid mötte Real Oviedo förra säsongen.

Nu har en Oviedo-supporter dömts till elva månaders villkorligt fängelse.

”Den åtalade har dömts för hatbrott”, skriver Real Madrid.

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Det var i inledningen av säsongen 2025/26 som Real Madrid vann med 3–0 borta mot Real Oviedo i La Liga. När Kylian Mbappé gav laget ledningen riktade en hemmasupporter rasistiska förolämpningar mot fransmannen.

La Liga polisanmälde händelsen, och supportern erkände. Nu har det kommit en dom.

”Den åtalade har dömts för hatbrott till elva månaders fängelse, olika former av förbud och böter”, skriver Real Madrid i ett uttalande.

Straffet är villkorligt. Supportern slipper avtjäna det så länge han håller sig borta från officiella tävlingsmatcher i Spanien de kommande två åren.