Sirius visar intresse för mittbacken John Mellberg.

Detta enligt uppgifter från Aftonbladet.

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Den svenske mittbackstalangen John Mellberg, 20, dras med skadeproblem och uppges ha en osäker framtid i österrikiska Red Bull Salzburg.

Nu rapporterar Aftonbladet att IK Sirius återigen har diskuterat mittbackens situation internt. Mellberg uppges samtidigt se över sina alternativ.

Enligt tidningen visade Uppsalaklubben även intresse för 20-åringen inför årets säsong, men någon övergång blev aldrig av. Det kan däremot bli aktuellt med en flytt framöver.

Mellberg har kontrakt med Salzburg till sommaren 2029. Han värvades från IF Brommapojkarna 2023 och har sedan dess noterats för tolv matcher i den österrikiska klubben, varav fyra under den här säsongen. Tidigare i höstas fanns han även med i den svenska Nations League-truppen.