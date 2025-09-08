16-årige Éder Smic Valencia död – skulle flytta till MLS

Den 16-årige talangen, Éder Smic Valencia, skulle byta spel i Colombia mot MLS.

Då råkade den unga fotbollsspelaren ut för en bilolycka – som tog hans liv.

Foto: Alamy/Skärmdump X

”Det är med djup sorg som vi meddelar att vår spelare Éder Smic Valencia Ambuila omkom i en bilolycka under sin semester i Guachené. Vi finns där för hans familj och hedrar hans minne. Han kommer alltid finnas i våra hjärtan”

Så skriver den Colombianska akademin Academia Alemana Popayán gällande Éder Smic Valencia.

Den 16-årige talangen hade varit på provspel med New York Red Bulls och skulle flytta till MLS-klubben under denna vecka, enligt amerikanska uppgifter.

Istället råkade han alltså ut för en bilolycka och omkom.

Nästa sommar skulle Éder Smic Valencia ha spelat de sydamerikanska U17-mästerskapet för Colombia.



