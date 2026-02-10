Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Adrian Lahdo kan debutera mot Napoli

Jakob Bergelv
Como betalade 137 miljoner kronor till Hammarby för Adrian Lahdo.
Nu kan 18-åringen göra debut för sin nya klubb.
Svensken finns med i Comos matchtrupp inför mötet med Napoli i Coppa Italia.

Foto: Bildbyrån

Adrian Lahdo blev en av allsvenskans dyraste försäljningar någonsin när han lämnade Hammarby för Como i Serie A. Nu har han möjligheten att debutera för sin nya klubb. Como har bekräftat att 18-åringen finns med i truppen till kvällen kvartsfinal i Coppa Italia mot Napoli.

En seger för Como skulle innebära att klubben för andra gången i historien kommer spela semifinal i Coppa Italia. Senast man nådde så långt var säsongen 1985/86, då Sampdoria gick vidare till final efter att Como lämnat på walk over i returmötet.

Matchen spelas i Neapel på Stadio Diego Armando Maradonna med avspark klockan 21:00. Även Noel Törnqvist är uttagen i truppen som reser till södra Italien.

