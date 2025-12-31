Agent har utlämnats till Sverige

Enligt GP har Masireh Jadama varit internationellt efterlyst.

Nu har agenten blivit utlämnad till Sverige och landat på Arlanda, skriver lokaltidningen.

Foto: Bildbyrån

Det var i oktober som en svensk agent greps i den österrikiska huvudstaden Wien. Agenten hade då varit efterlyst internationellt för ekonomisk brottslighet och häktades i sin utevaro vid Göteborgs tingsrätt.

Enligt lokaltidningen Göteborgs-Posten och Aftonbladet rör det sig om den 42-åriga Masireh Jadama. Lokaltidningen skriver under nyårsafton att Jadama har utelämnats till Sverige och landat på Arlanda i Stockholm under onsdagen.

Ekobrottsmyndighetens chefsåklagare, Henric Fhager, bekräftar uppgifterna till tidningen.

Agenten nekar till brott, enligt GP.