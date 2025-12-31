Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Agent har utlämnats till Sverige

Fredrik de Ron
Enligt GP har Masireh Jadama varit internationellt efterlyst.
Nu har agenten blivit utlämnad till Sverige och landat på Arlanda, skriver lokaltidningen.

Det var i oktober som en svensk agent greps i den österrikiska huvudstaden Wien. Agenten hade då varit efterlyst internationellt för ekonomisk brottslighet och häktades i sin utevaro vid Göteborgs tingsrätt.

Enligt lokaltidningen Göteborgs-Posten och Aftonbladet rör det sig om den 42-åriga Masireh Jadama. Lokaltidningen skriver under nyårsafton att Jadama har utelämnats till Sverige och landat på Arlanda i Stockholm under onsdagen.

Ekobrottsmyndighetens chefsåklagare, Henric Fhager, bekräftar uppgifterna till tidningen.

Agenten nekar till brott, enligt GP.

