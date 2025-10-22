Uppgifter: Svensk agent gripen i Österrike
En svensk fotbollsagent har gripits i Österrike.
Detta för flera fall av grova ekobrott.
Det rapporterar SVT.
Det är under onsdagskvällen som SVT rapporterar att en svensk fotbollsagent har gripits i den österrikiska huvudstaden Wien efter ”några veckors internationell efterlysning”.
Gripandet ska ha skett centralt i Wien och ha skett efter ett nära samarbete mellan svensk och österrikisk polis samt den svenska Ekobrottsmyndigheten.
Den nu gripna agenten häktades, i sin utevaro, den 3:e oktober av Göteborgs tingsrätt – för flera fall av grova ekobrott.
Vidare ska fyra personer vara misstänka i ärendet där en av dessa sitter häktad sedan en tid tillbaka.
