Agyemang korsbandsskadad – missar restan av säsongen

Michelle Agyemang har drabbats av en allvarlig korsbandsskada.

Den 19-åriga engelska landslagsstjärnan missar resten av säsongen – bara månader efter succén i EM.



En tung skadesmäll för både England och Brighton. Den lovande anfallaren Michelle Agyemang, 19, har ådragit sig en korsbandsskada och blir borta resten av säsongen.

Agyemang, som till vardags tillhör Arsenal men är utlånad till Brighton, gjorde stort avtryck under sommarens EM där hon stod för avgörande mål i både kvartsfinalen mot Sverige och semifinalen mot Italien.

Under tisdagens träningslandskamp mot Australien tvingades hon bäras ut på bår efter att ha skadat knät – helt utan kontakt med någon motståndare.

På Instagram bekräftar 19-åringen den tunga diagnosen:

”Så besviken att resultaten visar ett trasigt korsband. Jag är så tacksam för alla snälla ord och stöttningen från alla. Återhämtningen startar nu och jag kommer tillbaka starkare än tidigare.”

Även Arsenal har bekräftat skadan på sin officiella hemsida och meddelar att Agyemang missar resten av säsongen.