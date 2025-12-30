Ahmed Fatah målskytt för andra matchen i rad

Amar Ahmed Fatah fortsätter att leverera för Dundee United.

Svensken gjorde mål i slutminuterna mot Livingston och säkrade 3–1-ledningen.

Foto: Bildbyrån



Efter att ha nätat i helgens 1–1-match mot Aberdeen följde 21-årige Amar Ahmed Fatah upp med ännu ett mål för Dundee United.

I slutskedet av mötet mot Livingston tog han sig fram och satte sitt lag i 3–1-ledning, vilket också blev matchens slutresultat.

Fatah har nu gjort fyra mål på 19 matcher i den skotska ligan. Han spelar för närvarande på lån från franska Troyes.