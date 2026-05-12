Gör comeback inför VM – blir äldst någonsin

Dick Advocaat lämnade jobbet som förbundskapten för Cuaraço i februari.

Nu har han återvänt till posten, rapporterar The Guardian.

Därmed ser nederländaren ut att bli VM-historiens äldsta tränare.

Den nederländska tränaren valde att kliva av uppdraget som Cuaraços förbundskapten till följd av att hans dotter hade hälsoproblem. Men nu är Advocaat tillbaka på den lilla önationen.

Gilbert Martina, president för Curacaos fotbollsförbund, bekräftar i ett SMS till The Guardian att Advocaat återvänder till posten i god tid till VM.

Enligt BBC har förbundet känt press från både supportar och sponsorer att ta tillbaka nederländaren till tränarbänken.

Med sina 78 år kommer Dick Advocaat bli den äldsta förbundskaptenen som någonsin tärnat ett lag i VM. Det tidigare rekordet hade Otto Rehhagel som var 71 år när han tränade Grekland under VM 2010.

Cuaraço kommer även bli VM-historien minsta nation någonsin, med en befolkning på cirka 156 000 personer. I sommarens mästerskap kommer landet ställas mot Tyskland, Elfenbenskusten och Ecuador.