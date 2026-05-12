Hellbergs Premier League-dröm i kras – efter sent avgörande

Middlesbroughs dröm om Premier League är död för den här gången.

Detta efter ett sent avgörande i förlängningen mot Southampton.

Middlesbrough och Southampton spelade 0–0 i det första mötet i play off-semifinalen på ”Boros” hemmaplan. Returen på St Marys skulle dock inte förbli mållös länge.

Redan efter fem minuter tog Kim Hellebergs lag ledningen genom Riley McGree. På stopptid i den första halvleken kvitterade Southampton genom Ross Stewart.

Men innan den första halvleken var till enda hamnade Hellberg i en dispyt med hemmalagets tränare Tonda Eckert.

Det var i samband med en situation där två spelare i respektive lag fick varsitt gula kort. Domaren valde därefter att informera de båda tränarna om situationen, varpå Eckert sa någonting till Hellberg som fick svensken att agera utåt som honom.

De båda herrarna hölls i sär och situationen lugnande snart ner efter det.

Med sex minuter kvar av förlängningen höll sig Shea Charles framme för Southampton och gjorde 2–1 till hemmalaget. Resultatet stod sig matchen ut och därmed är Kim Hellebergs dröm om Premier League krossad för den här gången.

Southampton ställs mot Hull City på Wembley den 23 maj. Vinnaren får en plats i Premier League till nästa säsong.