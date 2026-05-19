”Ett hån mot svensk fotboll – i dubbel bemärkelse”

En timme och 20 minuter.

Så lång tid tog det för delegaterna på gårdagens matchmöte att komma fram till beslutet att skjuta upp derbyt.

Det är inte bara en skymf mot supportrarna på Gamla Ullevi, det är ett hån mot svensk fotboll.

Krisrubrikerna var befogade.

IFK Göteborgs inledning av allsvenskan har varit under all kritik, Örgrytes något bättre men inte lika förvånande.

Redan innan gårdagens derbyavspark på Gamla Ullevi låg det en viss spänning i luften då båda göteborgsklubbarnas supportrar hade delgett besked om att man skulle hålla en tio minuter lång tyst protest med anledning av ”upptrappning på läktarna hos polisen”.

”Vi står enade mot polisens ökade repressalier”, skrev Östra Stå på X.

”I stället för fungerande arbetssätt byggda på dialog och långsiktighet väljer man konfrontation”, skrev Kommandobryggan på samma plattform.

Efter tio märkbart tysta minuter derbyfotboll drog höjde båda lagens supportrar sina röster, stämde upp i sång som ackompanjerades av varsitt tifo. Allsvensk fotboll hörni, det har något.

Efter att August Erlingmark gjort sitt första mål sedan oktober 2021, talangen Benjamin Brantlind utökat ”Blåvitts” ledning och William Hofvander dundrat in reduceringen via ribban valde bortalagets supportar att börja elda på läktaren.

Som ni förstår var det inte ved som individerna på bortastå valde att antända. I det här fallet var det ”merch” från rivalen Örgryte, enligt GP:s rapportering.

Det är naturligtvis inget beteende jag står bakom. Än mindre med tanke på vilka konsekvenser det riskerar att få.

Gårdagens agerande från ett antal Blåvitt-supportrar kom att bli ett mardrömsexempel på just det. Huvuddomare Glenn Nyberg valde snabbt att kalla av spelarna från planen i samband med branden och någon minut senare ombads spelarna kliva ner i Gamla Ullevis katakomber.

Värt att ha med sig i frågan är att ”eldsvådan” släcktes efter någon minut och att faran därför var över. Det räckte dock inte för att åter sätta bollen i rullning och låta publiken åtnjuta en dryg halvlek spännande derbyfotboll.

Istället skulle beskedet, efter en timme och 20 minuters väntan, komma. Matchen sköts upp och kommer att spelas klart i dag klockan 15.00, inför tomma läktare.

I efterspelet kring kaosderbyt meddelade polisen att man nu utreder mordbrand och framkallande av fara för annan till följd av läktarbranden samt ett sjukdomsfall på läktarplats där polisen hindrats att ta sig fram för att hjälpa personen. En polisman ska även ha förts till sjukhus till följd av rökskada.

”Att elda tillhörigheter till motståndarsupportar kan man gott göra på sin fritid”

Det finns många parallella trådar att ta i beaktande här. För det första har jag, utan att ha tagit del av någon dokumentation, mycket svart att ta till mig rubriceringen mordbrand. Visserligen inbegriper definitionen ”risk för omfattande förstörelse”, men den lilla eld som uppstod släcktes på momangen.

– Det är ingen som försöker döda någon, förklarade Enables Anders Almgren för FotbollDirekt. Jag håller med.

För det andra är det, så till vida att det är sant, mycket tragiskt att en polis har farit illa till följd av en rökskada. Att det ens börjar brinna likt det gjorde igår är, liksom rubriceringen av mordbrand, minst lika parodiskt och bidrar inte till någonting. För det tredje ska det, under inga som helst omständigheter, ta över en timme att fatta ett beslut om hur matchen ska fortlöpa. Det är en skymf mot de tiotusentals människor som köpt biljett och tagit sig tid för att se en allsvensk match.

Slutligen kan jag uppskatta en genomtänkt koreografi med pyrotekniska pjäser. Att elda tillhörigheter till motståndarsupportar kan man gott göra på sin fritid om man är lagd åt det hållet. Gårdagens händelseutveckling på Gamla Ullevi har inte enbart med polisens agerande att göra. Minst lika stor skugga ska falla på de som valde att starta en brand på läktarplats, oavsett hur oproportionerlig konsekvensen blev.





