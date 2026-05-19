Uppgifter: Roma-anfallaren öppen för spel i Premier League

Han går snart in på sina sista månad som Roma-spelare.

Nu öppnar Paulo Dybala upp för spel i Premier League.

Det rapporterar Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2022/23 som Paulo Dybala, 32, lämnade Juventus för spel med AS Roma.

Sedan dess har den argentinska spjutspetsen spelat 139 matcher för huvudstadsklubben och går snart in på sin sista månad som kontrakterad spelare.

Under den senaste tiden har rapporter gjort gällande att argentinaren och Rom-klubben är i samtal om en förlängning.

Nu skriver dock Sky Sports att anfallaren har öppnat upp för spel i Premier League. Detta samtidigt som italienska Sky menar att 32-åringen, med högsta sannolikhet, kommer att förlänga med Roma.

Om någon eller flera klubbar i den engelska högstaligan är öppna för att knyta till sig Dybala framgår inte av uppgifterna.