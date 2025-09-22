Aitana Bonmatí vinner Ballon d´Or – för tredje året i rad

Aitana Bonmatí har gjort det igen.

Spanskan har utnämnts till världens bästa fotbollsspelare.

För tredje året i rad så vinner hon Ballon d´Or.

Foto: Bildbyrån

Aitana Bonmatí är historisk.

Spanskan har ikväll prisats med sin tredje raka Ballon d´Or, med det är hon först med tre stycken på damsidan och således även först att vinna tre i rad.

– Att få ta emot priset ur Andrés Iniestas hand – en av mina idoler sedan jag var liten, tillsammans med Xavi, tack. Jag har lärt mig mitt fotbollsspel av dem, dagens fotboll är till viss del tack vare dem, tack vare allt de lärt mig, säger hon bland annat i sitt tacktal.

Bonamtí, som tillsammans med FC Barcelona vann den inhemska trippeln förra säsongen vann priset före landslagskollegan och Arsenal-stjärnan Mariona Caldentey som slutade två.

Se hela Ballon d´Or-rankingen här.