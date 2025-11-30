Ajax-match spelas inte klart – avbryts efter pyroteknikanvändning

Ajax hemmamöte med Groningen fick avbrytas efter upprepad pyroteknikanvändning på läktarna.

Matchen kommer inte spelas färdigt i kväll.



Söndagens Eredivisie-möte mellan Ajax och Groningen fick ett abrupt slut. Efter bara fem minuters spel stoppades matchen efter att Ajax-supportrar använt och kastat pyroteknik in på planen.

Efter ett 43 minuter långt avbrott återupptogs spelet – bara för att avbrytas direkt igen när ny pyroteknik användes.

Kort därefter meddelades att matchen inte kommer att spelas klart under söndagen.

Ajax fördömer agerandet i ett uttalande på X:



”Det som hände på arenan i kväll är skandalöst. Åskådares och spelares säkerhet har satts i fara. Vi tar uttryckligen avstånd från detta. Fyrverkerier hör inte hemma på arenan.”

Klubben skriver också att videomaterial kommer att granskas för att identifiera ansvariga och att åtgärder väntar dem som pekas ut.