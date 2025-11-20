Bajen klara för kvartsfinal i Europa Cup

Hammarby tar emot Ajax i returen av Europa Cup.

Matchen slutade 3–1 och Bajen tar sig vidare til kvartsfinal.

Foto: Bildbyrån

”Bajen” välkomnar Ajax till 3arena för att spela returen i åttondelsfinalen i Europa Cup. Hammarby har ett bra utgångsläge efter förra veckans 3–1 seger på bortaplan. Vinnaren av dubbelmötet möter Sporting Lissabon i februari.

Emilie Joramo sparkade igång returmötet i åttondelsfinalen. Ajax var revanschsugna och i den första minuten fick bortalaget ett jätteläge som Melina Loeck räddade. Ajax fick till flera farliga lägen under första halvlek och kunde ta ledningen redan i den fjärde minuten genom mål av Joelle Smits.

I den 16:e minuten fick Ajax ett jätteläge men Melina Loeck gjorde ännu en fin räddning. Hammarby kändes inte påkopplade och slarvade gång på gång. Ajax var allt mer sugna på att ta sig till en kvartsfinal.

Senare i andra halvlek lyckades lagkapten Alice Carlsson sno åt sig bollen och hittade en fri Anna Jøsendal. Norskan försökte hitta Wangerheim i boxen men det blev miss i kommunikationen. Efter det lyckades dock Jøsendal få skott på målvakt som ledde till hörna. En hörna som Ajax-spelare senare kunde rensa undan. I halvlekens slutskede fick Hammarby en hörna som Smilla Holmberg elegant kunde få in i boxen men den blev undanrensad. Första halvlek slutade 0–1 till fördel för Ajax.

Ajax sparkade igång andra halvlek och fick direkt en vass chans men återigen räddade Melina Loeck. Efter 49:e minuters spel får Vilde Hasund en fin chans att kvittera i matchen men fick ingen bra träff på bollen. Ajax kunde sedan attackera mot mål igen, men Emilie Joramo stod bra placerad och kunde rensa en farlig boll.

I den 59:e minuten kunde Hammarby kvittera i matchen. Asato Miyagawa gjorde mål efter att Anna Jøsendal vunnit boll och gjort en otrolig insats fram till mål. Efter målet fick Hammarby ny energi och skapade mycket mer än innan. I den 67:e minuten kunde Smilla Holmberg dunka in 2–1 och sog till att ”Bajen” stormade mot kvartsfinal. Det målet kan vara Holmbergs sista i Hammarby-tröjan för denna gången.

Vilde Hasund slog till med 3–1 målet i den 84:e minuten och stängde matchen. I samma veva gick Alice Carlsson ut för att lämna plats åt Simone Boye som därmed gjorde sina sista minuter i klubben. I den 88:e minuten blev Holmberg utbytt troligen för sista gången i Hammarby.

Hammarby vann dubbelmötet med totalt 6–2 och tog sig vidare till kvartsfinal där laget ställs mot Sporting Lissabon i februari.

Startelvor

Hammarby: Loeck – Holmberg, Bragstad, Carlsson, Blakstad – Joramo, Miyagawa, Hasund – Lennartsson, Wangerheim, Jøsendal

Ajax: van Eijk – De klonia, van de Velde, van Asten, Visscher – Spitse, Colin, Noordman – van Egmond, Derks, Tolhoek