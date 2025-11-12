JUST NU: Hammarby kör över Ajax

Ajax mot Hammarby.

Matchen i Amsterdam är igång.

Just nu står det 3–0 till Hammarby.

Första mötet i Europa Cup mellan Ajax och Hammarby gick av stapeln denna onsdagskväll.

Hammarby började piggt och tidigt i matchen var Wangerheim nära att frispela Hasund med en nick, men anfallarens passning med huvudet nådde inte riktigt norskan.

Efter lite mer än en kvart skulle dock Bajen få hål på Ajax. Julie Blakstad stötte då in 1–0 till Bajen efter en hörna.

I den 31:a minuten fick sedan Wangerheim ett guldläge att utöka Hammarbys ledning då anfallaren frispelades, men hennes avslut var rakt på den utrusande Ajax-målvakten van Eijk.

Trots ett par till fina chanser för Bajen i den första halvleken så var ställningen 1–0 till bortalaget när domaren blåste för pausvila.

Hammarby skulle dock utöka sin ledning tidigt i den andra halvleken, detta då Jösendal stod för ett riktigt drömmål i den 53:e minuten.

Bajen var dock inte klara där och i den 71:a minuten så rullade Ellen Wangerheim in 3–0 till Hammarby.

STARTELVOR:

Ajax: van Eijk – Noordman – de Klonia – Noordermeer – Amber – van de Velde – Spitse – van Egmond – Tolhoek – Colin – van Hensbergen.

Hammarby: Loeck – Holmberg – Bragstad – Carlsson – Blakstad – Joramo – Miyagawa – Lennartsson – Hasund – Jösendal – Wangerheim.