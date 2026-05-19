Sjödahl förpassad till bänken: ”Jag saknar att spela”

STOCKHOLM. Hannah Sjödahl, 19, gick från att vara startspelare i Vittsjö till att sitta på bänken i Hammarby.

Trots att hon är i en av Sveriges bästa klubbar och i en bra träningsmiljö så saknar hon den regelbundna speltiden.

– Ja, det är klart jag saknar att spela. Man vill ju spela hela tiden, men det vill alla, säger Hannah Sjödahl till FotbollDirekt.

I lördags vann Hammarby cupguld och en av de som var bäst på firandet efter matchen var 19-årige Hannah Sjödahl.

– Det var väldigt kul. Man har sett Hammarby utifrån när de har vunnit några titlar de senaste åren och man har sett lite från firandet och med alla fansen. Man har ju trott att man kan kunnat tänka sig hur det skulle vara men man måste nog fan uppleva det själv, det var otroligt, säger Sjödahl till FotbollDirekt.

Hur summerar du lördagen i sin helhet?

– Det är ju speciellt när man avgör så sent. Det blir sån otrolig lättnad och känsla hos alla. Att supporterna började på läktarna och sen var alla nere på planen, alltså det var bara skitkul alltihop. Från att slutsignalen gick och hela natten, man gick runt och bara mådde så bra.

”Jag tycker att jag gör det bra när jag kommer in”

Hannah Sjödahl anslöt till Bajen förra sommaren efter ett halvår i Vittsjö GIK. I skånelaget fick hon spela varje match men nu är det tuffare konkurrens på mittfältet. Sjödahls inhopp har blivit hyllade av både tränare, media och publik men 19-åringen vill spela mer.

– Ja, det är ju kul att höra såklart. Jag vill också spela mer men är ju Wille (tränaren William Strömberg) som bestämmer, säger Sjödahl och fortsätter:

– När man kommer in så sent i matchen, som både nu och senast mot Djurgården, och vi leder och vi bara egentligen ska stäng matchen, då får man inte världens roligaste roll. Men då får man gå in och göra det jobbet och det tycker jag att jag har gjort bra. Det är kul att man har fått visa upp att man är bra och jag hoppas att jag får visa det snart igen.

Saknar du att spela eller känner du ändå att du får utvecklas och får det du behöver i Hammarby?

– Ja, det är klart jag saknar att spela. Man vill ju spela hela tiden, men det vill alla. Så det är tråkigt såklart och det låter ju klyschigt och det är lättare sagt än gjort. Men man får ju försöka att bara påverka det man själv kan. Mycket mer kan man inte göra, avslutar Hannah Sjödahl.