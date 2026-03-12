Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Alex Douglas smäll – borta resten av säsongen

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Alex Douglas var tillbaka på planen efter fyra månaders frånvaro.
Nu har svensken åkt på en ny skadesmäll.
Lech Poznan-försvararen väntas bli borta resten av säsongen, meddelar klubben.

Foto: Alamy

Alex Douglas, 24, har dragits med skador sedan i fjol. Förra veckan gjorde han comeback efter att inte ha spelat en match sedan december.

Svensken har varit bänkad i de senaste två matcherna och nu kommer värsta tänkbara besked. Lech Poznan meddelar att Douglas missar resten av säsongen. 24-åringen ska ha kollapsat på planen under en träning och det har konstaterats att han brutit tre revben.

Klubben skriver att mittbacken väntas vara tillbaka i slutet av juni.

Alex Douglas noteras för 15 matcher här säsongen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt