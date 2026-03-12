Alex Douglas smäll – borta resten av säsongen
Alex Douglas var tillbaka på planen efter fyra månaders frånvaro.
Nu har svensken åkt på en ny skadesmäll.
Lech Poznan-försvararen väntas bli borta resten av säsongen, meddelar klubben.
Alex Douglas, 24, har dragits med skador sedan i fjol. Förra veckan gjorde han comeback efter att inte ha spelat en match sedan december.
Svensken har varit bänkad i de senaste två matcherna och nu kommer värsta tänkbara besked. Lech Poznan meddelar att Douglas missar resten av säsongen. 24-åringen ska ha kollapsat på planen under en träning och det har konstaterats att han brutit tre revben.
Klubben skriver att mittbacken väntas vara tillbaka i slutet av juni.
Alex Douglas noteras för 15 matcher här säsongen.
