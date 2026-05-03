Alexander Jeremejeff hjälte mot Olympiakos

Paok besegrade rivalen Olympiakos med 3–1.

Alexander Jeremejeff gjorde två mål.

Under söndagen ställdes Paok mot Olympiakos i den grekiska mästerskapsserien. Rivalerna hade tidigare mötts i den inhemska cupen där Olympiakos vann.

Nu var det Paok som skulle dra det längsta strået – mycket tack vare den svenske anfallaren Alexander Jeremejeff.

En kvart in i matchen satte Jeremejeff ledningsmålet. Olympiakos kvitterade efter knappa halvtimmen men i den andra halvleken återtog Paok ledningen. Även denna gång efter ett mål av svensken.

Matchen slutade 3–1 till Paok som ligger sex poäng bakom serieledande AEK Aten.

Jeremejeff noteras för tio mål och tre assist på 26 matcher den här säsongen.