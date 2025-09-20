Alexis Sanchez hjälte för Sevilla i Baskien

Sevilla har vaknat efter två inledande förluster.

I kväll besegrade laget Alavés på bortaplan och andalusierna har nu sju poäng på de tre senaste matcherna.

Alexis Sanchez blev stor matchvinnare under lördagskvällen i Baskien.

Nyförvärvet och forne världsstjärnan som i fjol spelade med Jesper Karlström i Udinese avgjorde med sitt 2-1-mål i 67:e minuten.

Chilenaren som tidigare spelat i klubbar som Barcelona, Arsenal, Manchester United och Inter återgav därmed Sevilla den ledning som laget tog tidigt i matchen innan Alavés kvitterade kort senare.

Sevilla har efter de två inledande förlusterna i La Liga nu tagit sju av nio möjliga poäng på senaste tre matcherna.