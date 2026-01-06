Algeriet vidare efter förlängningsdrama

Algeriet lyckades göra hål på DR Kongo.

I den 119:e minuten sköt Adil Boulbina nationen till kvartsfinal i Afrikanska mästerskapen.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagen ställdes Algeriet och DR Kongo mot varandra i åttondelsfinalen i Afrikanska mästerskapen. Inget av lagen lyckades göra hål på den andra och det hela gick vidare till förlängning.

I den 119:e minuten avgjordes det. Adil Boulbina satte 1–0 och sköt därmed Algeriet till kvartsfinal.

Algeriet ställs mot Nigeria i kvartsfinal.