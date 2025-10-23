Alice Bergström: ”Jag tror typ jag är äldst, vilket är sjukt”

Det svenska U23-landslaget ska under kvällen möta Skottland.

Landslaget har precis fått en ny förbundskapten och en ny trupp, men en del unga debutanter.

– Jättespännande trupp och det ska bli kul att se alla spela och se hur vi kan få ihop det som lag, säger högerbacken Alice Bergström till FotbollDirekt.

I kväll ska U23-landslaget återigen spela en träningsmatch. Denna gången står Skottland för motståndet. Efter att Martin Möller Qvarman lämnat landslaget för Rosengård har Pierre Fondin gått in som tillförordnad förbundskapten, men trots den stora förändringen tror Alice Bergström att laget kommer komma in i det snabbt.

– Det är klart att det har varit spännande att lära känna honom och de nya ledarna lite grann. Sen är det väl inte så jättemycket nytt i sättet vi ska spela, vilket är skönt. Så det känns bra och jag tror att vi kommer komma in i det lätt.

”Väldigt mycket unga spelare den här samlingen”

Pierre Fondin har satt ihop en ganska ny trupp med en hel del unga nya spelare och inga överåriga spelare. 22-åriga Alice Bergström är en av äldsta och mest erfarna i truppen.

– Som du säger, väldigt spännande trupp. Väldigt mycket unga spelare den här samlingen är det väl inga överåriga heller. Jag tror typ jag är äldst, vilket är sjukt. Men jättespännande trupp och det ska bli kul att se alla spela och se hur vi kan få ihop det som lag.

Vilka besked vill ni som lag ha efter matchen?

– Nej men att vi går ut. och vågar spela vår fotboll och att alla gör det man är bra på och det som har tagit en hit, så ska det nog gå vägen.

Ni ska spela en till träningsmatch, hur är det att spela träningsmatcher i landslaget?

– Det är klart att det är lite tråkigt att det inte gäller någonting på riktigt. Men samtidigt så är det alltid en ära att få spela för Sverige. Jag tror att alla känner och man får väl bara tänka att det är som en tävlingsmatch. Jag tror inte att det kommer vara några problem för någon att tagga till som vanligt ändå.

Sverige möter Skottland ikväll kl 20:00.