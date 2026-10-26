Allegri avstängd i två matcher – Napoli överklagar

Massimiliano Allegri fick rött kort i matchen mot Roma.

Nu stängs Napoli-tränaren av i två matcher.

– Jag sa ingenting, säger Allegri.

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Napoli ledde stormatchen mot Roma i Neapel, men tappade segern sent och fick nöja sig med 3–3. Romas kvittering godkändes efter en VAR-granskning, och då exploderade Massimiliano Allegri. Han skrek ”no, no, no” och hytte med näven mot fjärdedomaren.

– Fjärdedomaren kallade till sig domaren, som visade ut mig. Jag sa ingenting, sa Allegri efter matchen.

Disciplinnämnden ser dock annorlunda på saken. Den 59-årige tränaren stängs av i två matcher och får böta 10 000 euro.

”En avstängning i två matcher samt böter på 10 000 euro för att ha riktat en förolämpande kommentar mot matchfunktionärerna i den 45:e minuten av den andra halvleken, samt för att i omklädningsrummen ha fällt en djupt respektlös kommentar mot samma funktionärer och uppvisat ett aggressivt beteende gentemot en representant för motståndarlaget”, skriver det italienska förbundets disciplinnämnd, enligt Football Italia.

Därmed missar Allegri mötena med Monza och Juventus. Napoli har dock överklagat beslutet.