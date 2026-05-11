Allsvenska klubbar kan glömma stjärnan – har skrivit på

Muamer Tankovic stannar på Cypern.

Det är nu officiellt att mittfältaren förlänger med Omonia.

Foto: Bildbyrån

Han har precis vunnit cypriotiska ligan för andra året i rad.

I fjol med Pafos, nu med Omonia.

Muamer Tankovic har sedan ankomsten till medelhavsön 2022 blivit ett stort namn på Cypern – och för de bajare eller supportrar till andra allsvenska klubbar som hoppats på en återkomst till svensk fotboll för ”Mujo” får vänta ytterligare.

Det är nu officiellt att Tankovic förlänger sitt kontrakt med huvudstadsklubben Omonia Nicosia i två år – över säsongen 2027/2028.