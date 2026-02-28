Almeria-tränaren välkomnar Ronaldo: ”Är hans klubb”

Cristiano Ronaldo har köpt in sig i spanska UD Almería.

Då menar klubbens tränare, Rubi, att portugisen är varmt välkommen som spelare i klubben.

– Det är hans klubb och om han ville fortsätta spela skulle han välkomnas med öppna armar, säger han.

Foto: Alamy

Det var tidigare i veckan som det stod klart att världsstjärnan Cristiano Ronaldo hade köpt in sig i spanska UD Almeria och numera äger 25 procent av klubben.

Då menar segunda-klubbens tränare, Rubi, att det vore en ära om portugisen valde att börja spela för klubben.

– Det är fantastiskt eftersom en spelare som han, med hans enorma erfarenhet och förståelse för sport och fotboll, kan hjälpa en klubb som vår, säger Rubi till Goal.

Rubi menar även att det vore ”underbart” om Al Nassr-spelaren valde att dra på sig Almeria-tröjan.

– Det är hans klubb och om han ville fortsätta spela skulle han välkomnas med öppna armar, oavsett vem tränaren är. Jag är säker på det, menar han.

Just nu befinner sig UD Almeria på en tredjeplats i segunda division och har goda möjligheter att nå en plats i La Liga.