Klart: Cristiano Ronaldo har köpt in sig i spansk klubb

Cristiano Ronaldo har blivit delägare i spanska UD Almería.

CR7 Sports Investments som ägs av portugisen har köpt 25 procent av klubben.

Foto: Bildbyrån

Den portugisiske storstjärnan Cristiano Ronaldo kan numera titulera sig klubbägare.

Den spanska klubben UD Almeria meddelar denna torsdag att CR7 Sports Investments, som ägs av portugisen, köpt 25 procent av klubben.

Comunicado oficial:



Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria) February 26, 2026

UD Almeria huserar i skrivande stund i den spanska andraligan och slåss för uppflyttning till La Liga.

Man placerar sig just nu på tredjeplats, två poäng efter serieledande Racing Santander.