Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Álvarez tokhyllas efter showen: ”Vår bästa spelare”

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Julián Álvarez slog till med hattrick.
Efter storinsatsen hyllas anfallaren av Atlético-tränaren Diego Simeone.
– Han är den bästa fotbollsspelaren vi har, säger han enligt AS.

Foto: Alamy

Det var under onsdagskvällen som Atlético Madrid tog emot Rayo Vallecano i den spanska La Liga. Då blev den argentinska anfallaren Julián Álvarez stor matchhjälte för huvudstadslaget.

25-åringen, som värvades från Manchester City förra sommaren, slog till med ett tidigt mål, och efter att Rayo att vänt till 2–1 fullbordade Álvarez sitt hattrick med dubbla mål i slutminuterna och sköt segern till Atlético.

Efter matchen fick argentinaren stora hyllningar från sin tränare och landsman Diego Simeone.

– Julián är den bästa fotbollsspelaren vi har. Vi behöver ta hand om honom, så att han stannar här i Atlético i många år. Han måste hjälpa oss, och vi måste hjälpa honom, så att han blir ännu bättre än han redan är. Varje gång han gör skillnad, hjälper han oss enormt mycket, säger tränaren enligt AS.

Madrid, Madrid, Spanien. 24 sep, 2025. Julian Alvarez från Atletico de Madrid firar sitt mål under LaLiga EA Sports-matchen mellan Atletico de Madrid och Rayo Vallecano på Estadio Riyadh Air Metropolitano den 24 september 2025 i Madrid, Spanien.
Álvarez jublar. Foto: Alamy

Julián Álvarez har tidigare ryktats till ligakonkurrenten Barcelona.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt