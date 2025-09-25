Álvarez tokhyllas efter showen: ”Vår bästa spelare”

Julián Álvarez slog till med hattrick.

Efter storinsatsen hyllas anfallaren av Atlético-tränaren Diego Simeone.

– Han är den bästa fotbollsspelaren vi har, säger han enligt AS.

Foto: Alamy

Det var under onsdagskvällen som Atlético Madrid tog emot Rayo Vallecano i den spanska La Liga. Då blev den argentinska anfallaren Julián Álvarez stor matchhjälte för huvudstadslaget.

25-åringen, som värvades från Manchester City förra sommaren, slog till med ett tidigt mål, och efter att Rayo att vänt till 2–1 fullbordade Álvarez sitt hattrick med dubbla mål i slutminuterna och sköt segern till Atlético.

Efter matchen fick argentinaren stora hyllningar från sin tränare och landsman Diego Simeone.

– Julián är den bästa fotbollsspelaren vi har. Vi behöver ta hand om honom, så att han stannar här i Atlético i många år. Han måste hjälpa oss, och vi måste hjälpa honom, så att han blir ännu bättre än han redan är. Varje gång han gör skillnad, hjälper han oss enormt mycket, säger tränaren enligt AS.

Álvarez jublar. Foto: Alamy

Julián Álvarez har tidigare ryktats till ligakonkurrenten Barcelona.