Amorim om läxan från United: ”bär på en enorm tyngd”

Efter tiden i Manchester United tog Rúben Amorim över AC Milan i somras.

Nu berättar portugisen om läxorna från England.

Dessutom ger han sitt sitt fulla stöd till nyförvärvet Gonçalo Ramos.

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Rúben Amorim fick sparken från Manchester United efter en intensiv period i den engelska storklubben förra säsongen. Nu har han tagit sig an uppdraget i AC Milan.

När Serie A nu startar om efter uppehållet sätter tränaren ord på erfarenheterna han tog med sig från Old Trafford.

– Manchester United är en global klubb, precis som Milan. Varje enskild sak du gör bär på en enorm tyngd, och det har hjälpt mig att agera på bästa sätt här i Milan. I mitt huvud känner jag att allt jag upplevt i min karriär har varit till för att jag ska nå hit och vara redo att hjälpa den här väldigt speciella klubben, säger Amorim till DAZN enligt MilanNews24.

Amorim menar samtidigt att pressen runt Milan påminner mer om den han upplevde under sina framgångsrika år i Sporting i hemlandet.

– Här är det mer likt Portugal. Det är en annan typ av press, för människorna utanför klubben lever sig in i laget med en enorm passion.

Foto: Bildbyrån

Försvarar nyförvärvet

Milan ligger för närvarande på en femteplats i Serie A, två poäng bakom ledartrion. Inför omstarten passar Amorim även på att försvara anfallaren Gonçalo Ramos, som plockades in under sommaren men som ännu väntar på att lossna målmässigt.

– Jag kommer aldrig att be Ramos att springa mindre. Det viktigaste är att vi gör mål som lag. Jag vet mycket väl att en anfallare behöver göra mål, och det kommer han att göra. Han arbetar väldigt hårt och att vi gör mål är i högsta grad även Gonçalo Ramos förtjänst.