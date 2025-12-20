Andersson och Angeldahl från start – i storsegern

Bella Andersson och Filippa Angeldahl startade.

Då vann Real Madrid med 4–0.

Foto: Bildbyrån

Bella Andersson och Filippa Angeldahl startade för Real Madrid, medan Hanna Bennison var kvar på bänken. Real gästade RCD Espanyol i Copa de SM La Reina åttondelsfinal. I den 12:e minuten kunde Linda Caicedo sätta dit 1–0. Precis innan halvtidsvilan kunde 18-årige Iris Ashley utöka Real Madrids ledning till 2–0.

I andra halvlek slog båda till igen. Först satte Linda Caicedo dit 3–0 och bara minuter senare kunde Iris Ashley fastställa slutresultatet till 4–0.

Bella Andersson fick spela hela matchen medan Filippa Angeldahl blev utbytt i den 63:e minuten. Hanna Bennison fick komma in med kvarten kvar av matchen.