Så mycket betalade United för att sparka Amorim

Ruben Amorims tid i Manchester United blev kostsam.

Den engelska klubben betalade ungefär 200 miljoner kronor för sparkningen av tränaren.

Manchester United hade ett tufft utgångsläge inför våren. Både resultaten och ekonomin var svag och kort därefter sparkade klubben managern Ruben Amorim.

I Manchester Uniteds kvartalsrapport framgår det hur mycket klubben betalade för att sparka Amorim. Kostnaden uppgick till 16,7 miljoner pund, vilket motsvarar cirka 200 miljoner kronor, rapporterar Sky Sports.

Utöver den stora kostnaden för Amorims exit har United skulder på 650 miljoner dollar, vilket är 6 miljarder kronor.

Efter att Amorim fått lämna tog Michael Carrick över. Engelsmannen har lett laget till en tredjeplats i Premier League och Champions League-spel.