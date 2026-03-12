Angola ställer in träningsmatch mot Iran: ”Omvärdering”
Angola skulle ha spelat mot Jordanien och Iran i mars.
Nu har matcherna ställts in på grund av oroligheterna i Mellanöstern.
Angola hade planerat in två träningsmatcher mot Jordanien och Iran, som båda är klara för VM. Nu meddelar Angolas fotbollförbund att den pågående väpnade konflikten i Mellanöstern sätter stopp för planerna.
I ett meddelade skriver förbundet att det valt att ”omvärdera” dem tilltänkta träningsmatcherna.
”Försvårandet av den nuvarande konflikten i Mellanöstern och den därav följande instabiliteten som känns i regionen har inneburit en allvarlig, försiktig och ansvarsfull omvärdering”, skriver klubben i ett uttalande.
Både Jordanien och Iran är sedan tidigare klara för VM men Irans idrottsminister Ahmad Donyamali har gått ut med att nationen inte kommer att delta i mästerskapet.
