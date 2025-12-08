Anna Sandberg hyllas av tränaren: ”En otrolig fotbollsspelare”

Vänsterbacken Anna Sandberg gör succé i Manchester United.

Nu hyllas hon sin huvudtränare Marc Skinner.

– Jag tycker att hon är en otrolig fotbollsspelare, men viktigare än så – en väldigt stark människa, säger Marc Skinner på klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Landslagsbacken Anna Sandberg har denna säsongen fått förtroende från start i klubblaget Manchester United och hon gör succé. Huvudtränaren Marc Skinner tror att hon kan bli bäst i världen.

– Ärligt talat tror jag att hon kommer att bli en av de allra bästa i världen. Vi är glada över rekryteringen och att vi fattade ett tidigt beslut kring Anna, sa Skinner och blickar tillbaka på när Anna Sandberg anslöt från BK Häcken.

Hennes första år i klubben blev det inte så mycket speltid då Skinner valde att vänta med att låna Sandberg spela, men denna säsongen har vänsterbackspositionen blivit hennes. Under söndagens match mot West Ham blev Sandberg prisad till matchens lirare. Efter matchen valde Marc Skinner att ännu en gång hylla sin vänsterback.

– Vi väntade ett år då hon var frustrerad eftersom hon vill spela, men nu börjar vi få se den riktiga Anna, säger Skinner till klubbens hemsida efter matchen och forsätter.

– Jag tycker att hon är en otrolig fotbollsspelare, men viktigare än så – en väldigt stark människa.

Anna Sandberg står för ett mål och två assister på nio starter i Womens Super Leauge.