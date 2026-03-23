Äntligen för Diabate efter tunga tiden i La Liga

Inte en enda minut sedan flytten från Gais.

Men så i går kom La Liga-debuten i Alavés blytunga 4-3-viktoria borta mot Celta Vigo.

Han snuvades som ensam allsvensk skyttekung där Djurgårdens August Priske gick upp på 18 mål i sista omgången.

Men det hindrade inte Ibrahim Diabate från att få igenom en flytt till Spanien – igen.

Som han tidigare berättat om för FotbollDirekt var han lagkamrat med en viss Giuliano Simeone i Atlético Madrids B-lag 2021. I samma veva representerade ivorianen även Sevillas B-lag samt att han gjorde en A-lagsmatch för RCD Mallorca.

Nu efter succén i Gais lånades han in till Alavés i januari, den baskiska klubben som kämpar för överlevnad i La Liga.

Första tiden i Alavés har dock ingen varit någon höjdare, men kanske att det vänder nu.

För fram till i går hade 26-åringen inte fått en enda minuts speltid i ligaspelet. De två första matcherna fick han inte ens plats i truppen och därefter blev det fyra raka sittningar på bänken.

Men vid underläge 1-3 borta mot Celta Vigo hoppade Diabate in i paus.

När matchen var över hade Alavés svarat för en episk vändning och vunnit med 4-3, vilket gör att de nu har tre poängs marginal ner till nedflyttningsstrecket.

Visserligen inga mål eller assist från anfallaren, men nog har aktierna stärkts för Diabate sedan i går.