Antony: ”Alla visste att jag ville tillbaka till Betis”

Antony fick igenom sin flytt till Real Betis – under deadline day.

Nu berättar han om den långa väntan för att få lämna Manchester United.

– Det har varit riktigt tufft, men alla visste att jag ville tillbaka till Betis, säger han enligt AS.

Foto: Alamy

Antony spenderade våren på lån hos Real Betis och brassen imponerade stort i La Liga-klubben.

Under gårdagen – som var den sista öppna dagen under sommarens transferfönster – stod det klart att han återvänder till Betis. Denna gång genom en permanent transfer.

Manchester United och Real Betis nådde alltså en överenskommelse och brassen har skrivit på ett femårskontrakt med Sevilla-klubben.

Idag, tisdag, sade brassen sina första ord efter den permanenta flytten. Då var han tydlig med sina känslor över att nu ha lämnat Manchester.

– Det är en enorm skillnad! Sevilla är mycket vackrare än Manchester. Äntligen är jag här. Jag har tillbringat mer än 40 dagar på hotell – det har varit riktigt tufft, men alla visste att jag ville tillbaka till Betis, säger han enligt AS.

Vidare berättar Antony om hur tufft det var i Manchester United – där han inte lyckades infria sina förväntningar.

– Bara min familj vet hur svårt det var att vara där. Att träna ensam… men jag visste att det här otroliga ögonblicket skulle komma. Självklart var jag rädd att det kanske inte skulle hända ändå, men jag väntade eftersom jag hade så mycket tro, avslutar Antony.