Uppgifter: Enzo Maresca tar över Manchester City

Pep Guardiola kommer troligtvis lämna Manchester City.

Nu rapporterar Fabrizio Romano att Enzo Maresca ska vara muntligt överens in ett avtal.

Tidigare under dagen kom rapporter om att Pep Guardiola kommer lämna Manchester City efter 10 år i klubben. Detta trots att han har ett år kvar på sitt kontrakt.

Beslutet verkar dock inte ha kommit som en chock. Det ser ut som att de har en ersättare klar.

Enzo Maresca, 46, ska vara muntligt överens med Manchester City om ett treårskontrakt, det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano. Han ansluter i samband med att säsongen avslutas.