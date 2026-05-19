Blåvitt ville spela klart derbyt i går: ”Oproportionerligt beslut”

Derbyt mellan Örgryte IS och IFK Göteborg avbröts och sköts upp.

Detta till ”Blåvitts” besvikelse, då man ville spela klart matchen under måndagen.

– Jag hade helst sett att vi hade försökt att avsluta matchen ikväll, säger Blåvitts säkerhetschef Jonas Arlmark till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Måndagens derby mellan Örgryte IS och IFK Göteborg avbröts på grund av en brand på bortaläktaren.

Efter ett rekordlångt matchmöte, på en timme och 20 minuter, kom till sist beslutet om att matchen kommer att spelas klart under tisdagen – framför tomma läktare.

Derbyt, som ”Blåvitt” leder med 2-1, kommer att sparkas igång på nytt klockan 15.00 i dag. Däremot hade ”Änglarna” andra intentioner.

– Jag hade helst sett att vi hade försökt att avsluta matchen ikväll, säger IFK Göteborgs säkerhetschef Jonas Arlmark till Sportbladet.

Huruvida han anser att beslutet som fattades på matchmötet var rätt eller fel säger han:

– Nja, det är ju inte mitt beslut. Jag är gäst här. Det är en arrangör och en polismyndighet och en sammanvägning av alla incidenter och allt som hänt.

ÖIS svarar: ”Det hade tagit för lång tid”

Örgrytes säkerhetsansvarige, Björn Nilsson, menar att det trots allt fanns en enighet i beslutet.

– Det stora var att vi skulle tömma delar av läktaren. Det hade blivit på den sidan (bortalagets) som de upprepade ordningsstörningar var och tidsmässigt tror vi inte att det hade varit möjligt på grund av att det sportsliga hade hamnat i kläm. Det hade tagit för lång tid. Därav valde vi i samstämmighet (att avbryta matchen). Vi ville alla spela vidare men villkoren från myndigheten för att vi skulle få spela vidare kändes helt plötsligt orimliga inom den tidsramen som vi har på de sportsliga grunderna för att kunna genomföra det på ett bra sätt. Den här matchen hade inte varit klar klockan 23, säger han till tidningen.

”Blåvitts” officiella uttalande: ”Ett stort problem”

Under natten till tisdag gick också IFK Göteborg som klubb ut med ett uttalande där man förtydligar sitt ställningstagande – och menar att man var den enda parten som ville att matchen skulle spelas klart under gårdagen.

”Dels att IFK Göteborg i det efterföljande matchmötet – som enda part – drev linjen att matchen skulle spelas färdigt under måndagskvällen”.

”Dels att tog det alldeles för lång tid att genomföra matchmötet i sig”.

”Och att IFK Göteborg anser att matchen kunde och borde ha spelats färdigt vid rådande omständigheter efter det som blev matchens sista avbrott”.

”Om arrangörer ska bryta matcher för liknande incidenter har svensk fotboll ett stort problem framför sig. Beslutet i sig är oproportionerligt med de givna fakta vi har fått presenterade för oss”.







