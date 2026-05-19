AVSLÖJAR: Mjällby, Sirius och Djurgården i dragkamp om poängsuccén

Han leder poängligan i ettan södra.

Baker Amer har gjort succé efter att han självmant valde att lämna HIF i vintras – och nu kan FotbollDirekt avslöja att Mjällby, Sirius och Djurgården alla vill ha 21-åringen.

”Baker Amer har valt att avböja HIF:s förslag om kontraktsförlängning och lämnar därmed föreningen”.

Så kommunicerade Helsingborgs IF det hela två dagar före nyårsafton i vintras.

Den 21-åriga yttern skrev i stället på för Eskilsminne i ettan södra – och väl där har han gjort stor succé.

Efter åtta matcher är Amer noterad för två mål och fem assist – och med det leder han seriens poängliga.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att sejouren i Helsingborgsklubben kan bli kortvarig – för redan nu är det dragkamp mellan Mjällby, Sirius och Djurgården om Amers namn.

Sirius visade intresse redan innan Amer valde att gå till Eskilsminne och allsvenska serieledaren har likt regerande mästarna Mjällby nu tagit kontakt i hopp om en affär. Även Djurgården visar, enligt FD:s uppgifter, intresse för spelaren med rötterna från Irak.