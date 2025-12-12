Prenumerera

Argentinska stjärnan lämnar Atlético Madrid – klart i dag

Casper Nordqvist
Reporter
Rodrigo de Paul har varit utlånad från Atlético Madrid.
Nu står det klart att Inter Miami utnyttjar köpoptionen.

Det var i somras som Rodrigo de Paul efter fyra år i Atlético Madrid flyttade till Inter Miami på lån, där han återförenades med sin landslagskompis Lionel Messi.

I dagarna vann klubben MLS och nu står det också klart att De Pauls köpoption utnyttjas av den amerikanska klubben. Därmed har De Paul som anslöt till Atlético efter La Liga-guldet 2021 gjort sitt i den spanska fotbollen, åtminstone för den här gången.

Inter Miami betalar omrking 150 miljoner kronor i övergångssumma för 31-årige mittfältaren, detta uppger The Athletic.

