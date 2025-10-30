Argentinska världsmästaren tillbaka i United

Han har varit borta i nio månader.

Men nu kommer det efterlängtade beskedet att Lisandro Martinez, VM-guldvinnaren med Argentina från 2022, nu är tillbaka i lagträning med sitt Manchester United.

Foto: Bildbyrån

Det var i februari som Lisandro Martinez åkte på en knäskada.

Sedan dess har mittbacken varit borta från spel.

Nu närmar han sig onekligen comeback, detta då beskedet kommer under torsdagen att argentinska världsmästaren från Qatar-VM 2022 nu är tillbaka i lagträning med Manchester United.