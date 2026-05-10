Århus danska ligamästare – Yakob stor guldhjälte

Den danska högstaligan har fått en segrare.

Under söndagen vann Århus sin första ligatitel på 40 år.

Detta efter att svenske Kevin Yakob skjutit guldet till AGF mot Brøndby.

De har varit topplacerade under så gott som hela året och tippade att ta hem ligatiteln.

Nu haar AGF Århus gjort det – för första gången på 40 år och för sjätte gången i klubbens historia.

Under söndagen ställdes man mot Brøndby i den näst sista matchen av mästerskapsserien – och vann med 2-0. Det första målet gjorde av Henrik Dalsgaard i den tredje minuten. Det andra gjordes av en svensk.

Matchminuten var 26 när den före detta Häcken– och IFK Göteborg-spelaren Kevin Yakob, som har valt att representera Irak på landslagsnivå, gjorde matchens andra och sista mål. Målet var 25-åringens fjärde för säsongen men det klart viktigaste, då det innebar att hans lag säkrade guldet borta mot Brøndby.

För svensk del kan även Yakobs lagkamrater Eric Kahl och Felix Beijmo titulera sig som danska mästare.