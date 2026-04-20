Århus hade chansen att rycka i toppen – men föll på stopptid
I dag hade AGF Århus chans att rycka i toppen av Superligaen.
Då vände Midtjylland matchen på tio minuter.
– Just nu är jag ledsen och besviken, säger målvakten Jesper Hansen till Tipsbladet.
Med sex matcher kvar av den danska högstaligan, Superligaen, hade AGF Århus chans att utöka sin serieledning till åtta poäng över Midtjylland – som man i dag gästade.
Med svenskarna Felix Beijmo och Eric Kahl från start i bortalaget började det också bra. Detta då Henrik Dalsgaard tog ledningen redan efter 20 minuter.
Ledningen behöll man också fram till den 83:e minuten. Då stod målvakten Jesper Hansen för ett självmål och tre minuter in på tilläggstiden avgjorde 19-årige Julius Emefile för hemmalaget.
– Jag mår inte särskilt bra idag. Det är tufft den här gången, säger Jesper Hansen till Tipsbladet och fortsätter:
– Just nu är jag ledsen och besviken. I den situationen är det väldigt irriterande.
Nu återstår fem omgångar av mästerskapsserien i Danmark där Århus leder med två poäng.
