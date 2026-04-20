Århus hade chansen att rycka i toppen – men föll på stopptid

I dag hade AGF Århus chans att rycka i toppen av Superligaen.

Då vände Midtjylland matchen på tio minuter.

Foto: Bildbyrån

Med sex matcher kvar av den danska högstaligan, Superligaen, hade AGF Århus chans att utöka sin serieledning till åtta poäng över Midtjylland – som man i dag gästade.

Med svenskarna Felix Beijmo och Eric Kahl från start i bortalaget började det också bra. Detta då Henrik Dalsgaard tog ledningen redan efter 20 minuter.

Ledningen behöll man också fram till den 83:e minuten. Då stod målvakten Jesper Hansen för ett självmål och tre minuter in på tilläggstiden avgjorde 19-årige Julius Emefile för hemmalaget.

– Jag mår inte särskilt bra idag. Det är tufft den här gången, säger Jesper Hansen till Tipsbladet och fortsätter:

– Just nu är jag ledsen och besviken. I den situationen är det väldigt irriterande.

Nu återstår fem omgångar av mästerskapsserien i Danmark där Århus leder med två poäng.