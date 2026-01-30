Armbågade motståndare – stängs av 

Brandon Thomas-Asante armbågade Pelle Mattson.

Konsekvensen blev en avstängning på tre matcher.

– Jag försvarar Brandon helt och hållet, säger hans tränare Frank Lampard.

Foto: Alamy

JAKOB BERGELV

Det var under måndagens match mellan Norwich och Coventry i Championship som Brandon Thomas-Asante i Coventry armbågade motståndaren Pelle Mattsson. Händelsen missades av domarteamet och det blev inga konsekvenser där och då för Thomas-Asante.

Men nu kommer bestraffningen i form av en tre matcher lång avstängning. Det engelska fotbollsförbundet FA menar att händelsen räknas som ”våldsamt uppträdande”. Enligt de har Thomas-Asante accepterat straffet.

Coventrys tränare Frank Lampard tar sin spelare i försvar.

– Jag försvarar Brandon helt och hållet eftersom jag anser att det var omedvetet, och han ångrar det – och så är det med det, säger han till Coventry Telegraph.

Brandon Thomas-Asante är med sina tio mål på en delad första plats i den interna skytteligan. Hans Coventry är just nu serieledare i Championship.



