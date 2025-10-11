Arsenal riskerar böter – nio månader efter FA-cupmatchen

Arsenal straffas av det engelska fotbollsförbundet – hela nio månader efter FA-cupmötet med Manchester United.

Klubben bröt mot biljettreglerna och riskerar nu en villkorlig böter på över sex miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån

Nästan nio månader efter FA-cupmötet med Manchester United straffas Arsenal av det engelska fotbollsförbundet.

Anledningen är att klubben inte tilldelade tillräckligt många biljetter till bortasupportrarna.

Matchen spelades den 12 januari, där United gick vidare efter seger på straffar. Nu konstaterar FA att Arsenal bröt mot regel 192, som kräver att gästande lag får minst 15 procent av de tillgängliga biljetterna.

Därför får Londonklubben en villkorlig böter på 500 000 pund, motsvarande drygt 6,3 miljoner kronor.

Men huruvida Arsenal kommer behöva betala är oklart.

Böterna behöver dock bara betalas om Arsenal begår ett liknande regelbrott under den pågående säsongen.