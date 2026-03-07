Arsenal vidare – efter problem mot League One-lag

Arsenal har tagit sig vidare till kvartsfinalen av FA-cupen.

Detta efter att ha besegrat League One-laget Mansfield med uddamålet.

Foto: Alamy

Under lördagen välkomnade League One-laget Mansfield Town Arsenal till Field Mill. Detta då man skulle göra upp om en plats i FA-cupens kvartsfinal.

Med Viktor Gyökeres på bänken i bortalaget höll tredjedivisionslaget jämna steg med Premier League-ledarna under den första halvleken.

Detta fram till den 41:a minuten, då Noni Madueke tog ledningen.

I inledningen av den andra akten skulle dock Mansfield vakna till och chocka ”The Gunners”, då man kvitterade genom Will Evans.

Det sista ordet fick dock Mikel Arteta och hans Arsenal en kvart senare, då inbytte Eberechi Eze tryckte dit 2-1-målet vilket räckte hela vägen till seger.

Således är Arsenal framme i kvartsfinalen av FA-cupen. Viktor Gyökeres blev kvar på bänken hela matchen.