Arsenal vidare efter straffdrama – Gyökeres på bänken

Arsenal vann mot Crystal Palace efter straffdrama.

Viktor Gyökeres fick starta på bänken.

Foto: Bildbyrån

Arsenal ställde upp med Viktor Gyökeres på bänken mötte Crystal Palace i ligacup-kvartsfinalen.

Arsenal var speldominerande i den första halvleken. Trots övertaget var ställningen 0-0 i paus.

Med lite mer än kvarten tvingades Crystal Palaces Chris Richards bryta efter att backens fot börjat blöda, enligt BBC. Amerikanen fick läkarvård inne på planen och fick sedan bäras ut på bår.

Efter mycket om och men lyckades Arsenal göra mål. Efter flipperspel på en hörna svarade Maxence Lacroix för ett självmål. Det såg ut att bli matchens enda mål, men så blev det inte. På tilläggstid nickade Jefferson Lerma ned en inläggsfrispark och Marc Guehi tryckte dit kvitteringen från nära håll.

Matchen slutade 1–1 och gick vidare till straffar. Där drog Arsenal det längsta strået efter att Lacroix varit den enda som missar. Arsenal är därmed vidare till semifinal.

Viktor Gyökeres fick spendera matchen på bänken.