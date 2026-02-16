Arsenals oväntade drag: ”Hjälper alla andra”

Arsenal slog Wigan i FA-cupen under söndagen.

Då bytte ”Gunners” målvakt i slutminuterna och in klev 19-årige Tommy Setford.

– Jag tror att han var ganska nöjd med det, säger Arsenals tränare Mikel Arteta.

Foto: Bildbyrån

Arsenal tog en bekväm seger mot Wigan Athletic i FA-cupen. Slutresultatet skrevs till 4–0 efter mål av bland andra Gabriel Jesus och Gabriel Martinelli.

I slutet av matchen gjorde tränaren Mikel Arteta ett ovanligt skifte. Han bytte av målvakten Kepa Arrizabalaga som ersattes av 19-årige Tommy Setford. Det blev hans andra framträdanden i Londonklubben.

– Om det fanns en spelare som borde ha en chans, så är det Setford på grund av hans attityd och hur han hjälper alla andra varje dag, säger Milek Arteta och fortsätter:

– Så om vi fick chansen att ge honom några minuter skulle vi försöka.

Det blev bara tre minuter i en match som i princip var avgjord. Trots det tror Arteta att det var viktig speltid för den unge burväktaren.

– Jag tror att han var ganska nöjd med det